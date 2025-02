Ärztekammer: Krisengipfel wegen Budgetloch nötig

Als Sofortmaßnahmen müssten nun nachhaltige Effizienzsteigerungen umgesetzt, die Finanzierung abgesichert sowie der einheitliche Leistungskatalog implementiert werden, so Steinhart. Letzteren hätte die Ärztekammer längst vorgelegt. Die Verantwortlichen stünden in der Pflicht, das solidarische Gesundheitssystem wieder nachhaltig zu stärken, betonte Steinhart: „Wir bekennen uns zu einem System, das jeder Patientin und jedem Patienten die bestmögliche Versorgung bietet – dieses Bekenntnis muss auch von der Politik kommen, und zwar in Form von konkreten Maßnahmen.“