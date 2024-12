Ärztekammer: Der Tarifstreit geht weiter

Burgenland hat die niedrigsten Honorare

„Im Burgenland will es die ÖGK nun nicht einmal versuchen“, zeigt sich Toth schockiert. Dabei bestünde gerade hier Handlungsbedarf, spricht der Präsident die niedrigsten Honorare im Vergleich aller Bundesländer an. Für die burgenländischen Kassenärzte heißt es jetzt weiterhin, Akkordarbeit zum „Dumpingtarif“ zu leisten. Um dem entgegenzuwirken, hat die Ärztekammer bereits im Sommer einen Maßnahmenkatalog an die ÖGK geschickt. Die Forderung bleibt aktuell: Burgenländische Kassenärzte müssen das gleiche Honorar bekommen wie Ärzte im Rest von Österreich. Erreichen will man dies unter anderem durch die Aufhebung der Verrechnungsbeschränkung.