Ein Heliumballon für eine neue Freundschaft

Abenteuerliches Kennenlernen in Semriach

Am letzten Mittwoch war es endlich so weit: Samuel und Richi durften sich kennenlernen. Das Bundesland Tirol hatte bereits in der vergangenen Woche Ferien und Samuel machte sich gemeinsam mit seiner Familie auf den Weg nach Semriach. „Das Kennenlernen war für alle ein Abenteuer. Wir haben uns noch nie gesehen, aber trotzdem hat das sofort gepasst“, sagt Samuels Mama. Und auch Krinner freut sich: „Wenn der Ballon einen Tag früher niedergegangen wäre, dann hätte ich ihn beim Mähen einfach mit verarbeitet. Aber so war das spitze.“