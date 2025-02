Unternehmer will Marke „James Bond“ nutzen

Wenn Danjaq das Markenrecht weiter besitzen wolle, müsse sich das Unternehmen an einer Klage beteiligen, um zu zeigen, dass es sich in den vergangenen fünf Jahren in umstrittenen Bereichen eingesetzt habe, sagte Caddle. James Bond ist wahrscheinlich auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten geschützt, wo Kleindienst sein Immobiliengeschäft betreibt. Die beiden Firmen gaben bisher keinen Kommentar zum Rechtsstreit ab.