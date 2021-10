James Bond: Ewige Magie von 007

Entdeckung der Ironie

Ganz im Gegensatz zur Romanvorlage setzte man in der filmischen Umsetzung zunehmend auf den ironischen Aspekt. Während es bei Bond-Eintagsfliege George Lazenby in „Im Geheimdienst ihrer Majestät“ noch etwas holprig und unfreiwillig wirkt, legte Roger Moore seine Rolle bewusst humorig an. Er war weniger Sexsymbol als Gentleman und betrachtete die Damenwelt mit mehr Respekt. Die Handlungen und Bösewichte rutschten von Film zu Film in absurdere Gefilde ab. Curd Jürgens als Stromberg blieb ebenso in Erinnerung wie Richard Kiel in seiner Lebensrolle als „Beißer“: ein gigantischer Hüne mit Stahlgebiss und dem Herz am rechten Fleck. Bond kämpft gegen die bösen Sowjets und fliegt sogar auf den Mond. Ausgerechnet der ambivalent aufgenommene Timothy Dalton, eigentlich ein Theaterschauspieler, attestierte der Rolle Ende der 80er-Jahre etwas Nahbarkeit. Hier spürte man erstmals Ansätze einer tieferen Charakterzeichnung, die mit Craig 20 Jahre später selbstverständlich wurde.