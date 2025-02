Pogacar will Sieges-Zug bei UAE-Tour fortsetzen!

Gall wartet seit seinem Tour-de-France-Etappenerfolg 2023 auf einen Sieg, im Vorjahr lief es für den Osttiroler unter anderem bei der Frankreich-Rundfahrt nicht nach Wunsch. Im Juli will er einen neuen Anlauf bei der Tour unternehmen, davor hat er bisher nur drei weitere Einsätze bei Einwochen-Rundfahrten (Paris-Nizza, Tour of the Alps, Criterium Dauphine) eingeplant.