Arbeiter schlug mit Hammer auf Kontrahent ein

Opfer wies Kopfwunde auf

Der Grund für die Flucht war rasch geklärt. Der Verdächtige hatte zuvor offenbar in Rage mit einem Hammer auf seinen Kontrahenten (40) eingeschlagen. Das Opfer wies eine Wunde am Kopf auf, die Wiener Berufsrettung versorgte den Mann an Ort und Stelle, ehe der 40-Jährige ins Krankenhaus gebracht wurde.