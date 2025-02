PV-Anlagen so günstig wie nie

Jetzt ist bester Zeitpunkt für deine PV-Anlage!

Anreiz als Gebot der Ökostunde: Die Umsatzsteuerbefreiung spart bis zu 20 Prozent der Kosten. Was es zu bedenken gilt: diese Regelung läuft aber schon in wenigen Wochen aus. Was noch für sofortiges Handeln spricht: die steigenden Strompreise, auch sie ein Grund mehr, warum sich so viele Menschen gerade jetzt für eine Photovoltaikanlage entscheiden! Das Beste – die eigene PV-Anlage ist jetzt günstiger denn je zuvor – auch in kleinen Raten! Diese günstigen Rahmenbedingungen sollten die Entscheidung leichtmachen. Unser durchdachtes PV Komplettpaket im Detail: