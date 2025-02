Eine Chance für die zweite und dritte Reihe

Es müssen ja nicht Kinder sein ... Auch wenn einem angesichts der heimischen Politikermisere Herbert Grönemeyers Evergreen „Kinder an die Macht“ nicht aus dem Kopf gehen mag. Da singt er: „Gebt den Kindern das Kommando. Sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört in Kinderhände. Dem Trübsinn ein Ende. Wir werden in Grund und Boden gelacht. Kinder an die Macht.“