Trump: Erstes Treffen mit Putin in Saudi-Arabien

In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social teilte der US-Präsident mit, dass die Zusammenarbeit „unverzüglich“ beginnen werde, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Verhandlungsteams würden bereitstehen. Das erste Treffen mit seinem Amtskollegen werde in Saudi-Arabien stattfinden. Trump sagte dies am Mittwoch vor Journalisten im Weißen Haus. Eine Waffenruhe in der Ukraine könne „in nicht allzu ferner Zukunft“ erreicht werden, fügte er an.