Ex-Sicherheitsberater: „Alles um Trump ist Chaos“

Der frühere Sicherheitsberater führte gegenüber der FAZ weiter aus, er erkenne auch keine wirtschaftliche Strategie in den An- und Abkündigungen von Zöllen für Waren aus Kanada, Mexiko, China oder auch aus der EU. Das Ergebnis sei, dass „Trump Amerikas Kapital verspielt: das Vertrauen in den guten Willen des Landes in der internationalen Politik.“ Dazu trage auch bei, militärischen Zwang nicht auszuschließen, um Grönland oder die Kontrolle über den Panamakanal zu erhalten.