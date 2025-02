Summen statt Brummen: Busflotte für Verkehrswende

Unternehmen auf eigener Stromspur

Mit 80 Bussen und 125 Mitarbeitern ist Oberger ein relevanter Arbeitgeber in der Buckligen Welt. Doch der eigentliche Coup liegt in der Infrastruktur: Der Strom für die E-Busse stammt aus einer hauseigenen Photovoltaikanlage mit Großspeichern. Das macht den Betrieb bilanziell energieautark – eine Seltenheit in der Branche. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ließ es sich nicht nehmen, sich persönlich ein Bild von der Transformation zu machen. „Die Firma Oberger hat große Innovationskraft bewiesen und entwickelt sich stetig weiter“, betont sie. „Mit Investitionen in grüne Mobilität zeigt dieses Unternehmen, wie regionale Wertschöpfung und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können.“