Koch- und Lebensrezepte geben Jungen gute Chancen

Mehr als nur ein Vorgesetzter

Einer, der diesen Weg gerade selbst geht, ist Moritz Körner, Lehrling im Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz. Für ihn ist Nutz mehr als ein Vorgesetzter: „Ohne ihn hätte ich wahrscheinlich schon aufgegeben. Herr Nutz nimmt sich immer Zeit für mich, er glaubt an mich. Wenn etwas nicht klappt, baut er mich auf und zeigt mir, dass ich es trotzdem schaffen kann. Das gibt mir Mut.“ Mit leuchtenden Augen fügt Moritz hinzu: „Ich habe hier vieles gelernt – und das verdanke ich ihm.“