Ab 4.9 im Kino

Tolle Preise zum Kinostart von Tafiti gewinnen

30.08.2025 08:00

Schon bald startet das Kinoabenteuer „Tafiti – Ab durch die Wüste“ in den österreichischen Kinos und passend zum Kinostart verlost die „Krone“ tolle Preise passend zum Film. Jetzt mitmachen und gewinnen. 

Basierend auf der erfolgreichen Kinderbuchreihe von Julia Boehme und Julia Ginsbach kommt Tafiti jetzt endlich ins Kino – und lädt zu einem humorvollen, herzerwärmenden Abenteuer für Groß und Klein ein. In der sonnendurchfluteten Savanne Afrikas lebt das aufgeweckte Erdmännchen Tafiti. Sein Großvater Opapa warnt ihn immer wieder: „Die Welt da draußen ist voller Gefahren – Erdmännchen bleiben besser unter sich.“

Doch Tafiti denkt anders. Als sein geliebter Opapa von einer Giftschlange gebissen wird, gibt es nur eine Hoffnung: eine seltene blaue Blume, die hinter der Wüste wächst. Gemeinsam mit Pinsel, einem fröhlichen und etwas tollpatschigen Pinselohrschwein, macht sich Tafiti auf den Weg durch heiße Wüsten, vorbei an wilden Tieren und durch große Herausforderungen. Unterwegs lernen die beiden, was es heißt, füreinander da zu sein – und beweisen, dass in echter Freundschaft der größte Mut liegt.

Die „Krone“ verlost zum Kinostart am 4. September folgende Pakete:

  • 1x Family Park Paket bestehend aus 4x Kinotickets, 1x Tafiti Buchreihe (1-5), 2x Sticker zum Film, 1x Solero Sonnencreme & 2x Eintrittskarten für den Family Park

  • 1x Buch-Paket bestehend aus 2x Kinotickets, 1x Buch zum Film, 2x Sticker zum Film, 1x Solero Sonnencreme

  • 1x Wimmelbuch-Paket bestehend aus 2x Kinotickets, 1x Wimmelbuch zum Film, 2x Sticker zum Film, 1x Solero Sonnencreme

  • 1x Hörbuch-Paket bestehend aus 2x Kinotickets, 1x Hörbuch zum Film, 2x Sticker zum Film, 1x Solero Sonnencreme

Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 2. September, 09:00 Uhr

Folgen Sie uns auf