Freigelassene nun auch in den USA gelandet

„Ihr seid zu Hause, Ihr seid in der Heimat“

Der russische Präsident Wladimir Putin nahm die vom Westen freigelassenen Russen persönlich in Empfang. Der Kremlchef umarmte den „Tiergartenmörder“, wo die Präsidentengarde Spalier stand. „Ihr seid zu Hause, Ihr seid in der Heimat“, begrüßte Putin die Freigelassenen und kündigte an, dass sie für staatliche Auszeichnungen vorgeschlagen würden. Er begnadigte alle freigekommenen Häftlinge.