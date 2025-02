Hakenkreuz-Tattoos: „Geschichte interessiert mich“

Am 12. April 2024 wollten Polizisten einem in Salzburg lebenden Deutschen mit russischen Wurzeln (40) eine Ladung persönlich vorbeibringen. Oberkörperfrei öffnete der Mann die Tür. Da erblickten die Beamten zwei Hakenkreuze auf seiner Brust. Das führte zur Anklage wegen Wiederbetätigung. „Bei diesem Anblick würden wir uns alle denken: Das ist ein Nazi. Wer Hakenkreuze demonstrativ verwendet, betreibt NS-Propaganda“, betonte der Staatsanwalt beim Prozess im Landesgericht am Dienstag.