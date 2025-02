Eklige Show mit Geiseln – neue Wut kocht hoch

Der eigentlich für Gaza zuständige Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas (89), ist nicht mehr handlungsfähig. Keine andere Autorität in der arabischen Welt will sich in Gaza die Finger verbrennen. Kein israelischer Plan, keine politische Perspektive heißt aber: weiter Hamas als die einzige palästinensische Autorität in Gaza.