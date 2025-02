Alarm! Altach gehen jetzt die Torjägerinnen aus

Nein, es war wahrlich kein berauschender Herbst, den die Altacherinnen ablieferten. Nachdem man in den beiden Saisonen davor die Quali für die Champions League jeweils nur hauchdünn verpasst hatte, wollte in dieser Spielzeit noch (fast) nichts gelingen. Im Cup scheiterte man bereits in der zweiten Runde in Bergheim, in der Liga überwinterte man nach vier Siegen, einem Remis und gleich sieben Niederlagen mit 13 Punkten nur auf Rang sieben. Torverhältnis: 12:23.