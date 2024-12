„Ich bin maßlos enttäuscht über dieses Vorgehen“

Stocker gibt nicht auf, hat Pläne

Keine Gespräche zu einer gemeinsamen Zukunft gibt es hingegen mit Klaus Stocker, der das Team seit Sommer 2023 betreut hat. „Wir haben intern beschlossen, dass wir da einen Schnitt machen wollen“, so Regittnig. Eine Entscheidung, die bei Stocker auf kein Verständnis stößt. „Ich bin maßlos über das Vorgehen enttäuscht“, sagt der Trainer. „Aber ich gebe nicht auf. Am liebsten würde ich in Zukunft professionell sowohl mit dem Nachwuchs als auch Erwachsenen arbeiten.“ Klingt fast nach jenem Job, der aktuell in Altach vakant ist...