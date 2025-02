Italien will Fußfesseln für illegale Migranten

Meloni arbeitet an Dekret für Flüchtlingslager in Albanien

Meloni will auch an ihrem umstrittenen Plan zur Abschiebung von Mittelmeer-Flüchtlingen in Lager in Albanien festhalten. Die Regierungschefin arbeitet an einem Dekret, laut dem in den Lagern Ausländer festgehalten werden sollen, die in Italien zur Abschiebung freigegeben sind.