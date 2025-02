Italiens Küstenwache rettet 130 Migranten aus Meer

Seit Anfang 2025 sind 3368 Migranten nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen, im Vergleichszeitraum 2024 waren es 2258 gewesen. Die meisten in diesem Jahr in Italien eingetroffenen Migranten stammen aus Bangladesch, Pakistan und Syrien, teilte das italienische Innenministerium mit. Derzeit versorgt Italien 140.000 Asylsuchende.