„Tanti auguri“: Albaniens Premier kniet vor Meloni

Rom will an Zentren festhalten

Italiens rechte Regierung will trotz mehrerer juristischer Niederlagen an den umstrittenen Aufnahmezentren festhalten. Mehrfach haben italienische Gerichte den Plänen der Regierungschefin einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gerichte hoben zweimal hintereinander die Inhaftierung von Migranten in den Lagern in Albanien auf, nachdem sie zuvor von den Behörden im Mittelmeer aufgegriffen worden waren. Sie wurden danach nach Italien überstellt.