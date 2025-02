Fünf Autos in Salzburger Garage beschädigt

In einer überdachten Garage in Salzburg-Itzling beging ein Täter in den Morgenstunden des Sonntags eine Reihe von Sachbeschädigungen. Er ging auf fünf parkende Fahrzeuge los. Der Täter trat gegen die Außenspiegel und schlug mit einem in der Garage befindlichen Sessel gegen die Heckscheibe eines Autos, die dabei zu Bruch ging.

Wie die Polizei mitteilt, wurden verwertbare Spuren am Tatort sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einige tausend Euro. Die Ermittlungen zur Identität des Täters laufen.