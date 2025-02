Werklehrerin erobert mit Ton die Bücherregale

Tipps für Lehrerkollegen

Sie hat ihr Handwerkshobby zum Beruf gemacht und hat sich bereits auf YouTube und Instagram als „Die Werklehrerin“ einen Namen gemacht. Jetzt ist die 33-Jährige auch unter die Buchautoren gegangen: In ihrem Erstling „Gestalten wie die Profis: Ton“ (Verlag Persen) gibt sie in erster Linie ihren Lehrerkolleginnen wertvolle Tipps, was sich mit Ton schnell und leicht und mit Freude herstellen lässt, sodass Mädchen und Buben mit Freude dabei sind.