Skifahrer nach Kollision auf Lifttrasse reanimiert

Die Serie an schweren Skiunfällen in der Steiermark reißt nicht ab: Am Samstag kam ein Skifahrer (50) auf der Reiteralm von einer Piste ab, sprang 20 Meter weit auf eine Schlepplifttrasse und riss eine 17-Jährige mit. Während die Jugendliche mit leichten Blessuren davon kam, wurde der Mann lebensgefährlich verletzt.