Skifahrer auf Reiteralm lebensgefährlich verletzt

Schwarze Serie auf weiß-grünen Pisten

In der Vorwoche gab es auf der benachbarten Planai gleich drei schwere Skiunfälle binnen weniger Stunden. Tödlich endeten zwei Vorfälle unmittelbar zuvor im Lachtal: Am vergangenen Mittwoch wurde ein Niederösterreicher (50) leblos neben der „Piste Nr. 6“ aufgefunden, am Freitag musste ein 66-jähriger Grazer auf derselben Strecke sein Leben lassen. Die Betroffenheit im beliebten obersteirischen Skigebiet war groß.