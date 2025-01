Zwei tote Skifahrer: „Konnte es gar nicht glauben“

Gute Skifahrer

Wie berichtet, ereignete sich am Mittwoch ein tragischer Skiunfall mit Todesfolge, bei dem ein 50-jähriger Niederösterreicher verstarb. Nach einer stundenlangen Suchaktion fand man den Mann leblos in einem Rinnsal neben der Piste 6. Auch jener 66-jährige Grazer, der am Freitag beim Skifahren verstarb, wurde im Bereich der Piste 6 gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann die Kontrolle über seine Skier verlor und stürzte.