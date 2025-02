„Musher“ und Hunde rasen wieder durch den Schnee

Hannah (3) mit Rennhund am Start

Mit bis zu 20 Huskys, Alaskan Malamutes, Grönlandhunden und weiteren Hunderassen rückten die Sportler an. Für das Publikum gab es also allerhand zu sehen. Mutige Gäste nahmen am Schneeschuhrennen samt Schlittenhunden teil. Sogar die Kleinsten durften teilnehmen. Die dreijährige Hannah war in Hintersee die allerjüngste Wettläuferin.