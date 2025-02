Konditor schon seit 60 Jahren auf „süßer Mission“

"Wenn ich um zwei Uhr morgens in der Wiener Straße in meine Backstube gehe, wanken draußen oft die letzten Nachtschwärmer vorbei“, schmunzelt Norbert Fröstl. Wer es erwartet und – frei nach Hermann Hesse – der über der Traisen aufgehenden Sonne oder dem schwindenden Mond in einem der Lokale und Bars der Landeshauptstadt zuprostet, kann sich im Morgengrauen schon mit einem Frühstück stärken. Dieses Ritual zwischen Kipferl, Semmerl und allerlei wohl mundenden Konditorwaren prägt das vermutlich letzte klassische Kaffeehaus der Landeshauptstadt – und das seit einer kleinen Ewigkeit.