Ein Horizont aus Schnee und Wolken

Wer auf der Suche nach einer schneereichen Wintertour ist, der muss zurzeit hoch hinaus. Während in den Tallagen die Landschaft kahl und aper ist, hüllt sich der Arlberg noch in eine leuchtend weiße Schneedecke. So auch die Hochebene am Flexenpass, über die ein gut präparierter Winterwanderweg führt. Mit dem Bus oder dem Pkw fährt man bis nach Zürs auf etwas mehr als 1700 Meter Seehöhe. Im Wintersportort herrscht gerade Hochsaison, dementsprechend turbulent geht es in der kleinen Ortschaft zu.