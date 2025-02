Frontalcrash in Vorarlberg forderte eine Verletzte

Die 55-Jährige war vom Krumbacher Ortszentrum kommend auf der Landesstraße in Richtung Doren unterwegs, als sie plötzlich in einer langgezogenen Rechtskurve mit ihrem Auto über die Fahrbahnmitte geriet. Just in diesem Moment kam ihr fatalerweise ein Fahrzeug entgegen, an dessen Steuer ein 50 Jahre alter Mann saß. Eine Kollision war nicht mehr zu vermeiden.