Religionsführer Aga Khan stirbt mit 88 Jahren

Karim Al Husseini, so sein bürgerlicher Name, starb am Dienstag im Kreise seiner Familie in Lissabon, der Hauptstadt Portugals. Wer seine Nachfolge als geistlicher Führer antreten wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Die Entscheidung darüber richtet sich nach dem Testament des Verstorbenen.