Wie aus Fernkälte im Winter Fernwärme wird

Wie Kochtöpfe das Badewasser wärmen

Diese Umwandlung geschieht in der Fernkältezentrale am Hauptbahnhof, die sich direkt unter den Gleiskörpern befindet. „Vereinfacht gesagt, kann man sich das so vorstellen: Die Kochtöpfe in der Küche produzieren Wärme, die durch die Lüftungsanlage abgekühlt wird. Diese Abwärme landet bei uns, wird erhitzt, ins Fernwärmenetz eingespeist und heizt das Badewasser in der Wohnung nebenan“, erklärt der Fernkälte-Experte der Wien Energie, Burkhard Hölzl. Derzeit werden so 800 Haushalte in der unmittelbaren Umgebung mit Fernwärme versorgt.