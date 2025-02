Großdemonstration gegen Blau-Schwarz in Wien

Mit den blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen reißen auch die Proteste dagegen nicht ab. „Bringt eure Töpfe und Kochlöffel, Pauken und Trompeten. Wir blasen Blau-Schwarz den Marsch“, heißt es in einem Aufruf der Gruppe „wiederdonnerstag“ zur Demonstration am Dienstagabend auf Instagram. Der Name ist an die früheren Donnerstagsdemos unter Türkis-Blau 2017 angelehnt.