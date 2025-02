Tirols Ex-WK-Boss Walser droht jetzt höhere Strafe

Falls Änderung, dann wohl nur bei Geldstrafe

Walser kann vorerst also nicht aufatmen – in einer gewissen Hinsicht aber doch: Denn eine Erhöhung der bedingten Haftstrafe oder gar der Gang ins Gefängnis dürfte ihm auch in zweiter Instanz erspart bleiben. Bei der Höhe der Geldstrafen könnte es aber eine Änderung nach oben geben.