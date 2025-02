ÖVP-Wahlinterna an Konkurrenten verschickt

ÖVP Wien spielt den Ball an den Bezirk weiter

„Warum eine Mitarbeiterin der Bezirksvorstehung Hietzing dieses Dokument übermittelt hat, können wir nicht nachvollziehen“, heißt es von der Wiener Volkspartei. Man sei nicht in die internen Abläufe eingebunden und halte sich selbstverständlich an die gesetzlichen Vorgaben. Nachsatz: „Die Bezirksvertretungswahlkämpfe werden von den jeweiligen Bezirksparteien geführt, so wie es in Wien seit Jahrzehnten geregelt ist. Eine saubere Trennung zwischen öffentlichen Amt und Parteiarbeit ist dabei für uns selbstverständlich und verpflichtend.“