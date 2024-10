Pläne für Verbindungsbahn auf Messers Schneide

Noch liegen die Pläne für die Umgestaltung der Verbindungsbahn vor dem Bundesverwaltungsgericht, das über die Beschwerden von Anrainern und Bürgerinitiativen gegen die positive Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) entscheiden sollte. Doch das Verfahren könnte enden, bevor es so richtig begonnen hat, denn das Gericht könnte die Causa an den Verfassungsgerichtshof weiterreichen, weil das Verfahren vielleicht von Anfang an rechtswidrig war.