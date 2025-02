Verheerende Brände in Los Angeles eingedämmt

Der wochenlange Kampf gegen das gewaltige Flammenmeer in Südkalifornien ist zu Ende. Die katastrophalen Brände an der US-Westküste wurden von den berühmt-berüchtigten Santa-Ana-Winden, die bei den Menschen in Kalifornien auch als „Teufelshauch“ (auf Englisch „Devil‘s breath“) bekannt sind, angefacht und sorgten bei Einsatzkräften für Tausende Einsatz- und Arbeitsstunden. 29 Todesopfer sind zu beklagen.