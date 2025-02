Mutter werden mit 62: Verantwortbar – oder nicht?

Wie alt soll oder darf man sein, wenn man ein Kind bekommt? Fakt ist: Frauen in westlichen Ländern bringen immer später Kinder zur Welt. In Österreich liegt das Durchschnittsalter von Gebärenden mittlerweile bei über 31 Jahren. Doch Mittelwerte sind nur eine Wirklichkeit. Das Pendel schlägt zuweilen extrem aus. Teenie-Mütter und Schwangere im Oma-Alter – das alles gibt es. In Tirol brachte zuletzt eine 62-Jährige ein Kind zur Welt.