Pflichtübung gegen Blau

Literaten gehen mit „wokem“ Zeitgeist

Und da dürfen natürlich auch die Groß-Literaten des Landes nicht fehlen: Christoph Ransmayr schreibt in der FAZ, dass mit den Freiheitlichen „barbarische Horden“ vor dem Kanzleramt stünden. An ihrer Spitze mit Herbert Kickl ein „Zwerg Bumsti“, ein mit „Minderwertigkeitskomplexen geschlagenes Männlein“. Und Robert Menasse erklärt uns in der „Presse’’, dass die Freiheitlichen samt ihrer Wähler nichts anderes als Faschisten seien, getarnt als Patrioten. Und Michael Köhlmeier schließlich vermeint in einer FPÖ-geführten Bundesregierung überhaupt den „politischen Supergau“ schlechthin erkennen zu müssen.