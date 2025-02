Nun sagt Meleks Mutter: „Mein Baby ist nicht tot“

Sie isst wenig, weint viel – und manchmal wirkt es, als wäre sie völlig entrückt von dieser Welt. Wenn sie, oft stundenlang, still auf ihrem Bett in der Forensischen Abteilung der Klinik Hietzing liegt und mit starrem Blick an die weiße Deckenwand schaut. Oder wenn sie, mit einem Polster in den Armen, in dem Krankenzimmer, das ihr Haftraum ist, langsam auf- und abgeht und schluchzt: „Mein Kleines, ich liebe dich so sehr. Mein Kleines, du bist nicht tot, du bist bei mir ...“ Büsra T. scheint mittlerweile begriffen zu haben, dass sie Grauenhaftes getan hat – und gleichzeitig zu versuchen, das Geschehene zu verdrängen.