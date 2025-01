Star-Protest gegen „Einreißen der Brandmauer“

Bruch mit „Nie wieder!“

Zu den Unterzeichnenden gehören auch Film- und TV-Stars wie Karoline Herfurth, Jasna Fritzi Bauer, Maximilian Mundt, Bjarne Mädel, Philip Froissant, Anna Maria Mühe, Caroline Peters, Jördis Triebel, Dimitrij Schaad, Albrecht Schuch, Joko & Klaas oder Musiker wie Bela B und Johannes Oerding. „Die Union ist bereit, diese Rechte mit den ideologischen Erben der Täter zu beschließen und mit dem historischen Konsens des „Nie wieder“ zu brechen. In der Woche des Holocaustgedenktages“, heißt es in dem Brief, der an Abgeordnete von Union, FDP und BSW adressiert ist: „Sie alle haben so oft gesagt: „Nie wieder ist jetzt!“ So oft haben Sie gesagt: „Die Brandmauer steht.“ Doch nein, Sie sind es nicht, die sie stützen, Sie destabilisieren sie auf dramatische Weise ...“