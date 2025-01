Herbert Pirker: „Jazz raus aus dem Elfenbeinturm“

„Jazz ist noch immer eine Männerdomäne“, sagt Herbert Pirker, Schlagzeuger und Professor an der Linzer Bruckneruni. Er will mit dem ersten Jazz Girl’s Day am 15. März gegensteuern. Dafür können sich junge Musikerinnen schon anmelden. Außerdem will Pirker mit seinem Jazzinstitut die Uni-Mauern überwinden.