Gewinnen Sie Tickets für Österreich vs. Serbien

Am 20. März 2025 steigt im Wiener Ernst-Happel-Stadion das Playoff-Hinspiel der UEFA Nations League: Österreich gegen Serbien! Vor heimischem Publikum will das Team von Ralf Rangnick den Grundstein für den Aufstieg legen und sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 23. März 2025 in Belgrad sichern.