Klimaerwärmung setzt auch Haien und Rochen zu

In den 450 Millionen Jahren, in denen Haie und Rochen die Ozeane bevölkern, haben sie wiederholt von höheren Temperaturen profitiert. Doch aktuell setzt die Klimaerwärmung den ohnedies durch Überfischung und Lebensraumverlust bedrohten Tieren zu: Weil die Änderung zu schnell erfolge, sei es unwahrscheinlich, dass ihnen die neuen Umweltbedingungen nutzen, so Wiener Paläobiologen mit Kollegen im Fachblatt „Biology“. Sie analysierten, welche Umweltfaktoren entscheidend dabei sind.