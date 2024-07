Ozeantemperaturen wieder ohne tägliche Rekordwerte

„Insgesamt scheinen diese Beiträge jedoch zu klein zu sein, um den jüngsten Temperaturanstieg zu erklären“, meinte Gößling. Wo auch immer der Rest herkomme – die Ursache sei entscheidend bei der Frage, ob die Temperaturen in Zukunft so steigen wie bisher erwartet – oder einen anderen Pfad in die Höhe einschlagen.