Orcas attackieren und fressen Weiße Haie

Den Wissenschaftlern war aufgefallen, dass Weiße Haie in zwei Buchten immer seltener zu sehen waren. „Soweit ich weiß, gab es im Jahr 2024 weniger als zehn bestätigte Sichtungen“, erklärte Esther Jacobs von der Haischutzorganisation Keep Fin Alive gegenüber dem „Guardian“. Früher wurden diese in der Bucht vor der Küstenstadt Gansbaai und der rund 300 Kilometer entfernten Mossel Bay oft angetroffen.