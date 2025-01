Gates: Musks Einmischen in Politik „völlig irre“

Mit seiner Wahlkampfunterstützung äußerst rechter Parteien in Europa hat der Tech-Milliardär Elon Musk in den vergangenen Wochen viel Staub aufgewirbelt. Insbesondere die Werbung für die teils als rechtsradikal eingestufte AfD sorgt dabei für Wirbel. Microsoft-Gründer Bill Gates äußerte nun scharfe Kritik an den Einmischungen in Europa und bezeichnete Musks Einfluss als „völlig irre“.