All-Black-Look: Das große Mode-Thema 2025

Aktuell zeigt sich Hollywoods Elite in tiefem Schwarz. Bei der Premiere von You‘re Cordially Invited erschien Reese Witherspoon in einem schwarzen, kurzen Kostüm mit gerüschtem Rock und gerüschten Ärmeln, akzentuiert durch einen goldenen Reißverschluss und goldene Knöpfe – ein perfektes Beispiel dafür, wie kleine Details einen monochromen Look aufwerten können.

Eleganz pur

Carla Bruni begeisterte bei der Schiaparelli Haute Couture Spring-Summer 2025 Show in Paris mit einem eleganten schwarzen Kleid, kombiniert mit einem schwarzen Mantel, dessenpinker Mini-Saum einen edlen Kontrast bot – und ein bisschen Gold an den Ohren, Schuhen und der Tasche durfte es auch ein. Doch ansonsten war alles strikt schwarz. Dazu trug sie schwarze Netzstrümpfe mit filigranen Blumendetails – ein klassisch-raffiniertes Ensemble.