Slowenien mahnt Steiermark bei Hymnen-Plänen

Vom Dachstein bis „zum Wendenland am Bett der Sav‘“ – so heißt es im „Dachsteinlied“, der steirischen Hymne. Die Pläne der FPÖ, die Hymne in die Landesverfassung aufzunehmen, sorgt jetzt für diplomatische Spannungen: Das Außenministerium in Ljubljana pocht auf „territoriale Integrität und Souveränität“.